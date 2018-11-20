Тереза Мэй: Моя отставка ничем не поможет Брекситу

Мадрид, , 01:38 — REGNUM В интервью, которое британский премьер-министр Тереза Мэй дала Sky News в воскресенье, 18 ноября, она заявила, что если ее отстранят от власти, это никак не поможет изменить ситуацию с Брекситом. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Сейчас вокруг британского политика бушует настоящая буря: часть ее соратников по партии готова объявить ей вотум недоверия в связи с проектом соглашения по выходу Британии из Евросоюза, который был представлен общественности на прошлой неделе.

При этом Мэй отметила, что, насколько она знает, сторонникам вотума недоверия не удалось получить необходимую поддержку. Ко всем, кто до сих пор рассматривает этот вариант, она обратилась со следующими словами: «[Моя отставка] не сделает переговоры по Брекситу более легкими — как не изменит расклад сил в парламенте».

Чтобы отстранить Мэй от должности, ее противники должны убедить 48 депутатов из партии тори отправить послания с выражением недоверия сэру Грэму Брэди, главе Комитета 1922 года (также известного как «Комитет заднескамеечников»). Согласно информации, опубликованной The Sunday Telegraph, пока лишь 25 парламентариев-консерваторов связались с центральным органом партии, чтобы сообщить о недоверии действующему лидеру. Последними к ним присоединились Зак Голдсмит и сэр Билл Кэш.

Со своей стороны, члены группы ERG (European Research Group), выступающие за Брексит и отдаление от Евросоюза, заявили в конце прошлой недели, что послания сэру Брэди были доставлены в нужном количестве. Тереза Мэй опровергла эту информацию: в воскресном интервью она подчеркнула, что недавно общалась с председателем Комитета 1922 и тот заверил ее в недостаточном числе голосов в пользу вотума.

Когда же журналист спросил Мэй, приходили ли ей самой в голову мысли об отставке, британский лидер ответила: «Нет, я не думала об этом». В то же время она призналась, что та неделя, в течение которой ей пришлось представлять проект договора о Брексите — итог 19 месяцев переговоров с Европейским союзом — далась ей непросто. «Это была тяжелая неделя. В сущности, все это было тяжело с самого начала, и можно сказать определенно, что будет становиться все тяжелее по мере того, как мы движемся к финалу», — устало сказала премьер-министр Великобритании.

Сложности Мэй связаны с тем, что после появления договора о выходе из ЕС критические голоса в ее адрес немедленно раздались из ее собственной партии, поясняет ситуацию El Mundo. Так, бывший министр по Брекситу Доминик Рааб, который подал в отставку из-за невозможности принять позицию главы правительства, в интервью The Sunday Times высказался о ней очень жестко. Он уверен, что будь ход переговоров с Евросоюзом в его руках, Британия бы сейчас не выглядела «боящейся собственной тени». Консерваторам нужен лидер с более сильной политической волей, считает Рааб. По меньшей мере, Мэй должна отстраниться от переговоров, чтобы прекратить подчиняться «предательским темным силам», которые заправляют делами ЕС.

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Как бы там ни было, у британского лидера сейчас много сложностей помимо внутреннего политического кризиса. Ближайшие несколько дней станут решающими для Брексита: премьер-министр отбывает в Брюссель для итоговых переговоров, в том числе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.