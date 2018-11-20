В ЕС решили, что из-за действий России в Азовском море надо «принять меры»

Брюссель, , 01:18 — REGNUM Готовность «принять меры» против России из-за ее «чрезмерных инспекций» судов в Азовском море выразили в Европейском союзе. Соответствующее заявление журналистам сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Комментируя ситуацию в Азовском море, европейский представитель отметила, что Москве уже заявлено со стороны Брюсселя, что «чрезмерные инспекции» судов должны прекратиться. Она сказала, что происходящее в Азовском море вредит Украине и европейским судам.

«Как страны - члены ЕС, так и наши международные институты, готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни», — заявила Могерини.

Напомним, Украина продолжает нагнетать спровоцированную ей ситуацию вокруг Азовского моря. 15 ноября украинскими пограничниками были задержаны в Бердянске и Мариуполе 15 судов, «провинившихся» тем, что осуществляли «незаконный заход в порты Крыма».

После этого из России прозвучали заявления по поводу «перекрытия в минуты» Азовского моря в случае обострения ситуации. В Киеве это было воспринято очень болезненно.

При этом между Россией и ЕС существует договоренность об обмене информацией по ситуации в Азовском море, о чем 15 ноября заявил заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин — чтобы «вывести на чистую воду силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему».

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