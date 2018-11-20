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Путин: США не выйдут из РСМД без последствий

Политика

Москва предлагает Вашингтону диалог

Сочи, Краснодарский край, 20 ноября 2018, 00:48 — REGNUM  Решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

На встрече с руководством Минобороны РФ президент сказал, что Москва предлагает Вашингтону диалог и что надежда на здравомыслие американской стороны есть. Но в ином случае, «решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны».

Кроме того, глава государства напомнил про гиперзвуковое оружие — эффективное средство для противоракетной обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что РСМД очень нужен для безопасности не только России, но и инициаторов его аннулирования — США.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в США: Потенциал РСМД не исчерпан

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Российско-американские отношения
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