Путин: США не выйдут из РСМД без последствий

Сочи, Краснодарский край, , 00:48 — REGNUM Решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

На встрече с руководством Минобороны РФ президент сказал, что Москва предлагает Вашингтону диалог и что надежда на здравомыслие американской стороны есть. Но в ином случае, «решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны».

Кроме того, глава государства напомнил про гиперзвуковое оружие — эффективное средство для противоракетной обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что РСМД очень нужен для безопасности не только России, но и инициаторов его аннулирования — США.

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