В Ростовской области создадут центр обучения летчиков из Китая

Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростовской области на базе авиационного научно-технического комплекса имени Бериева планируется создать центр обучения китайских летчиков. Совместный российско-китайский центр подготовки летного и технического состава гидроавиации будет иметь два филиала — в России (Таганроге и Геленджике) и Китае.

Договорённость о создании центра была достигнута на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, которая прошла в городе Чжухай. Уточняется, что правом на обучение смогут воспользоваться летчики любых государств, участвующих в приобретении самолётов-амфибий таганрогского предприятия.

Как сообщает портал Don24, ранее была достигнута договоренность с французской компанией Airbus о создании аналогичного центра в Тулузе, а также о производстве амфибий Бе-103 на территории Франции.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года между таганрогским предприятием и американской компанией Seaplane Global Air Services был подписан контракт на поставку в США самолётов-амфибий Бе-200ЧС. Покупатель признал эффективность Бе-200ЧС в борьбе с лесными пожарами.

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