Банк Societe Generale оштрафован США на сумму более миллиарда долларов

Париж, , 23:39 — REGNUM Французская банковская группа Societe Generale выплатит властям США штраф в размере $1,34 млрд за нарушение санкций Вашингтона, сообщает 19 ноября пресс-служба банковской группы.

Власти США и руководство Societe Generale подписали соглашение об отсрочке судебного преследования в том случае, если банковская группа три года не будет нарушать условия этого соглашения.

Французскую банковскую группу Вашингтон наказал за транзакции, связанные с Кубой и Ираном, против которых США ввели экономические санкции.

Из общей суммы штрафа $717,2 млн получит прокуратура Южного округа Нью-Йорка, $53,9 млн получит департамент минфина США по контролю за иностранными активами, $81,3 млн причитается Федеральной резервной системе, $325 млн французский банк заплатит департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк, а окружной прокуратуре Нью-Йорка французские финансисты заплатят $162,8 млн.

Пресс-служба Societe Generale утверждает, что эти выплаты не окажут отрицательного влияния на показатели банковской группы.

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