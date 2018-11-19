Наследный принц Саудовской Аравии отправится на саммит G-20

Эр-Рияд, , 23:41 — REGNUM Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман примет участие в саммите «большой двадцатки» в Аргентине, 19 ноября передает агентство Associated Press.

Участие в саммите G-20 станет первой поездкой наследного принца за границу после 2 октября — даты убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Саудовская Аравия и принц Мухаммед прежде всего подверглись жесткой международной обструкции в связи с убийством Хашогги. Официальные лица Турции и США уже называли кронпринца ответственным за убийство.

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