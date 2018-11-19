В ДНР новые депутаты парламента присягнули на верность республике

Донецк, , 23:40 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) парламентарии присягнули на верность ДНР, сообщает 19 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, церемонию принесения клятвы провела глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ольга Позднякова и заместитель главы народного совета (парламента) I созыва Ольга Макеева.

Всего к присяге были приведены 100 депутатов. Они поклялись соблюдать Конституцию ДНР и стоять на страже интересов народа.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошли выборы депутатов в парламент и главы республики. Новым главой стал Денис Пушилин, а места в парламенте распределились следующим образом: 74 места получила «Донецкая Республика», 26 мест — «Свободный Донбасс».

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