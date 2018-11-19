Вторник, 20 Ноября 2018 года
01:09:46 МСК

В ДНР новые депутаты парламента присягнули на верность республике

Политика

Депутаты поклялись соблюдать Конституцию и служить народу

В ДНР новые депутаты парламента присягнули на верность республике
Brücke-Osteuropa
Здание правительства ДНР

Донецк, 19 ноября 2018, 23:40 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) парламентарии присягнули на верность ДНР, сообщает 19 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, церемонию принесения клятвы провела глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ольга Позднякова и заместитель главы народного совета (парламента) I созыва Ольга Макеева.

Всего к присяге были приведены 100 депутатов. Они поклялись соблюдать Конституцию ДНР и стоять на страже интересов народа.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошли выборы депутатов в парламент и главы республики. Новым главой стал Денис Пушилин, а места в парламенте распределились следующим образом: 74 места получила «Донецкая Республика», 26 мест — «Свободный Донбасс».

Читайте ранее в этом сюжете: Народный Совет ДНР нового созыва собрался на первое заседание

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить