Понедельник, 19 Ноября 2018 года
23:31:18 МСК

Владимир Путин заявил об ухудшении военно-политической обстановки в мире

Политика

В таких условиях России необходимо усиливать свой военный потенциал без сползания в гонку вооружений

Москва, 19 ноября 2018, 22:57 — REGNUM  Международная обстановка в мире становится все более непростой, и Россия должна усиливать свои армию и флот, заявил 19 ноября на совещании по военным вопросам президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы Российского государства, это следует осуществлять без срыва в гонку вооружений.

Кроме того, что обстановка на планете в целом не становится спокойнее, в ряде регионов наблюдается ее заметное ухудшение, сказал президент России.

«Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове», — отметил Владимир Путин.

Наряду с этим военный блок НАТО продолжает наращивать свой потенциал у границ России, вооруженный конфликт в Донбассе далек от завершения, а будущее базовых международных договоров о контроле за стратегическими вооружениями уже поставлено под вопрос.

Тем не менее, отметил Владимир Путин, последние годы Россия демонстрирует способность справляться с такими угрозами.

Читайте ранее в этом сюжете: Учиться и вооружаться. Путин о приоритетах развития Вооруженных сил

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить