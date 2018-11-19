Владимир Путин заявил об ухудшении военно-политической обстановки в мире

Москва, , 22:57 — REGNUM Международная обстановка в мире становится все более непростой, и Россия должна усиливать свои армию и флот, заявил 19 ноября на совещании по военным вопросам президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы Российского государства, это следует осуществлять без срыва в гонку вооружений.

Кроме того, что обстановка на планете в целом не становится спокойнее, в ряде регионов наблюдается ее заметное ухудшение, сказал президент России.

«Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове», — отметил Владимир Путин.

Наряду с этим военный блок НАТО продолжает наращивать свой потенциал у границ России, вооруженный конфликт в Донбассе далек от завершения, а будущее базовых международных договоров о контроле за стратегическими вооружениями уже поставлено под вопрос.

Тем не менее, отметил Владимир Путин, последние годы Россия демонстрирует способность справляться с такими угрозами.

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