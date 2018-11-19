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ООН призывает Йемен к примирению

Политика

Резолюция по Йемену разработана Великобританией

Нью-Йорк, США, 19 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  Совет безопасности ООН готов рассмотреть резолюцию по мирному урегулированию в Йемене, 19 ноября передает агентство Associated Press.

В резолюции, разработанной Великобританией, содержится призыв к сторонам конфликта в Йемене «прекратить все нападения на густонаселенные гражданские районы», а также ракетные и беспилотные атаки «против стран региона и морских районов».

Также проект резолюции выражает «безоговорочную поддержку» усилиям специального посланника ООН по мирному урегулированию в Йемене Мартина Гриффитса.

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