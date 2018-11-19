СМИ: США давят на «пророссийские» власти Италии, требуя сохранять санкции

Рим, , 22:16 — REGNUM Соединенные Штаты оказывают давление на Италию, чтобы та продолжила голосовать «за» сохранение антироссийских санкций на уровне ЕС, передает BuzzFeed в понедельник, 19 ноября, со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным этих источников, в Вашингтоне обеспокоены тем, что «популистское и пророссийское правительство» может отказаться от сохранения санкций.

При этом издание отмечает, что аналогичное давление осуществлялось и на прошлое правительство Италии. В курсе ли этих «лоббистских мер» Дональд Трамп, неизвестно, добавляют источники.

Ранее руководители правительства Италии, как формальные (премьер-министр Джузеппе Конте), так и реальные (вице-премьер Маттео Сальвини, лидер одной из двух сформировавших коалицию партий) неоднократно высказывались против санкций, однако уходили от ответа на вопрос, последуют ли за словами действия.

Во время своих недавних визитов в Москву итальянские министры оценили масштаб только экономических потерь своих предпринимателей от санкций в 7 млн евро в день. По мнению местных экспертов, причина расхождения слов и действий проста: связи Италии с США, в том числе в экономике, куда более масштабны, чем с Россией.