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В Италии начали отменять надбавки бывшим региональным чиновникам

Политика

Ранее аналогичное решение было принято на национальном уровне

Рим, 19 ноября 2018, 22:12 — REGNUM  Местный совет провинции Лигурия отменил пенсионные надбавки бывшим региональным советникам, сообщает Il Messaggero в понедельник, 19 ноября.

Ранее аналогичное решение было принято и на национальном уровне в отношении экс-депутатов обеих палат парламента и министров, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Некоторое время представители Сената отказывались поддерживать проект, называя это предвыборное обещание победившего «Движения 5 звезд» популистским, однако представители «Движения», как и их коллеги по коалиции из «Лиги», считают, что оппоненты просто не хотели расставаться с собственными «старыми абсурдными привилегиями».

По новым правилам пенсии бывшим депутатам и министрам будут начисляться по общим правилам и зависеть только от уровня уплаченных взносов. В правительстве предупредили местные власти, что если в каком-то регионе до середины 2019 года не будет принято аналогичного решения в отношении местных чиновников, то правительство начнет урезать таким регионам бюджетные субсидии.

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Политическая жизнь Италии
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