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СМИ Италии: Британия одержима и видит Путина в персонажах мультфильмов

Политика

В этой истории британская русофобия «перешла все границы, отмечают эксперты издания

Рим, 19 ноября 2018, 22:09 — REGNUM  Итальянское издание Il Giornale в понедельник, 19 ноября, рассказывает своим читателям историю обвинений экспертами британской газеты Times российского мультфильма «Маша и медведь» в распространении пропаганды.

«В последнее время Великобритания настолько одержима, что видит русскую пропаганду и Владимира Путина более или менее везде, включая и мультфильмы», — отмечают обозреватели издания.

Авторы пересказывают позицию обеих сторон конфликта, а также цитируют итальянского эксперта Марка Галеотти, который отмечает, что в этой истории британская русофобия «перешла все границы». Непонятно, почему британцам кажется, что Кремль хочет, чтобы Путина воспринимали как ребенка, который плачет в каждом случае, когда ему не удается получить желаемое, иронизирует Галеотти.

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