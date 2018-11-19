СМИ Италии: Британия одержима и видит Путина в персонажах мультфильмов

Рим, , 22:09 — REGNUM Итальянское издание Il Giornale в понедельник, 19 ноября, рассказывает своим читателям историю обвинений экспертами британской газеты Times российского мультфильма «Маша и медведь» в распространении пропаганды.

«В последнее время Великобритания настолько одержима, что видит русскую пропаганду и Владимира Путина более или менее везде, включая и мультфильмы», — отмечают обозреватели издания.

Авторы пересказывают позицию обеих сторон конфликта, а также цитируют итальянского эксперта Марка Галеотти, который отмечает, что в этой истории британская русофобия «перешла все границы». Непонятно, почему британцам кажется, что Кремль хочет, чтобы Путина воспринимали как ребенка, который плачет в каждом случае, когда ему не удается получить желаемое, иронизирует Галеотти.