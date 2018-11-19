Скандально известный ярославский депутат исключён из фракции ЕР

Ярославль, , 22:00 — REGNUM Вечером 19 ноября на заседании фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля было принято решение об исключении из её рядов скандально известного депутата Дмитрия Петровского. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, присутствовавший на заседании фракции, решению депутатов предшествовала достаточно бурная дискуссия с участием самого «виновника».

Дмитрий Петровский известен своими эпатажными поступками и высказываниями. Видео, где ярославский депутат растаптывает свой ipad в знак несогласия с американскими санкциями в отношении России, опубликовали не только ярославские, но и федеральные СМИ.

После принятия Государственной думой РФ проекта пенсионной реформы Петровский предложил правительству России вообще отменить пенсии.

«Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд — каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», — заявил Дмитрий Петровский.

Досталось и ярославскому губернатору Дмитрию Миронову. Депутат счёл неуместными действия руководства региона, ставшие причиной смены главы Ярославля Владимира Слепцова на Владимира Волкова без согласования с депутатами «Единой России». Тем самым, по мнению Петровского, губернатор «растер «Единую Россию» о половик».

Подобные высказывания Дмитрия Петровского не раз вызывали критику со стороны коллег и общественности, однако и в этом случае депутат был достаточно категоричен, назвав осуждающих его «идиотами и имбецилами».

Дмитрий Петровский был избран в муниципалитет Ярославля по одномандатному округу в 2016 году и не являлся членом партии «Единая Россия». Он сохраняет свой мандат и продолжит работу в муниципалитете.

Решение фракции депутат Петровский прокомментировал в свойственной ему манере, заявив, что местное отделение «Единой России» закостенело, и он не жалеет о расставании, к тому же независимое положение позволит ему лучше помогать президенту Владимиру Путину.

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