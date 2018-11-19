Морской бой: Что собирают на Азове Россия и Украина?

Москва, , 21:57 — REGNUM Противостояние на Азовском море усиливается, после рассмотрения этого вопроса Европейским парламентом, принявшим 25 октября резолюцию с призывом ввести новые санкции против России из-за действий на Азове, а 19 ноября обеспокоенность «угрозами безопасности» принял Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО. И речь явно идет о подготовке чего-то серьезного.

5 ноября интернет-издание ДОН24 сообщило со ссылкой на сайт госзакупок, что Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку навигационного оборудования (средства радиотехнического обеспечения, навигации, посадки, руководства полетами, системы управления и связи) и учебного командного пункта для строительства военного аэродрома близ хутора Морской Чулек Ростовской области. Морской Чулек находится на полпути между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, на берегу Азовского моря. Нетрудно понять, что авиация оттуда будет действовать над морем.

6 ноября в Новороссийск прибыли пограничные сторожевые корабли (ПСКР) «Кизляр» и «Сыктывкар» (проект 10 410, 1995 и 1997 годов постройки), ранее базировавшиеся в Мурманске. Месяцем ранее на сайте sdelanounas.ru появились фотографии этих кораблей, перебрасываемых на юг по внутренним водным коммуникациям.

13 ноября в Азовском море был замечен новенький пограничный сторожевой катер «Посейдон» (головной корабль проекта 1496М1 «Ламантин»), незадолго до этого сданный на судостроительном заводе «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

И это далеко не все. «Продолжается массовая «миграция» пограничных сторожевых кораблей ФСБ России! — сообщил 1 ноября сайт sdelanounas.ru. — В октябре начали переход на Чёрное море новые ПСКРы «Безупречный», «Керчь» и 2 корабля проекта 03050 «Гюйс». Теперь на юг отправился и ПСКР «Балаклава» проекта 10 410 «Светляк». Перечисленные корабли вышли позже, чем «Кизляр» и «Сыктывкар» (например, «Безупречный» 10 октября в Кронштадте только был официально включен в состав Пограничной службы ФСБ, «Керчь» — 26 октября), поэтому на юг еще не пришли — путь-то по рекам, водохранилищам и каналам неблизкий.

А ведь еще в конце мая — начале июня с Каспийского моря на Черное и Аральское было переброшено по внутренним водным коммуникациям три артиллерийских катера — два бронекатера АК-201 и АК-248 (проект 1204) и один катер АК-326 (проект 1400М) — и два малых ракетных корабля «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (проект 21 631).

Добавлю, что к концу года должен войти в строй новый патрульный корабль «Василий Быков» (головной корабль проекта 22 160), который с мая проходит ходовые заводские испытания в Новороссийске. Уникальность этого корвета новейшей разработки в том, что на него можно устанавливать и противокорабельные ракеты, и крылатые ракеты «Калибр», он может действовать в мелких водах и даже в руслах больших рек. Корабль может нести десантную штурмовую лодку и вертолет.

Как видим, судя по переброске кораблей на Азов — в том числе из других флотов — и созданию на этом море новых военных аэродромов, угроза со стороны Украины воспринимается более чем серьезно, и принимаются меры для ее устранения.

При том, что, казалось бы, как следует из всех комментариев, угроза со стороны Украины является предельно несерьезной. 27 сентября США передали Киеву два списанных сторожевых катера Drummond и Cushing типа Islands 1988 года постройки, имеющих на вооружении лишь артиллерийскую установку калибра 25 мм.

Но это не совсем так. В то время, как комментаторы изощрялись в выражениях по поводу этих «старых ведер», в состав Черноморского флота Украины за последние два года вошли целый ряд новых речных бронекатера проекта 58 155 — «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Причем, если два первых были введены в строй (не просто спущены на воду, а уже введены в строй флота) 6 декабря 2016 года, то четыре следующих — 1 июля 2018 года. Помимо артиллерийского (30 мм пушка) и пулеметного (крупнокалиберный пулемет калибра 14,5 мм и пулемет калибра 7,62 мм) вооружения, эти бронекатера несут автоматические станковые гранатометы и ракетные комплексы «Барьер-ВК» (корабельная версия противотанкового ракетного комплекса «Барьер»). За счет малого водоизмещения (30 тонн) они могут действовать на малой глубине, в лиманах, на реках (причем даже не очень крупных) и озерах.

В сентябре два из этих бронекатеров, причем новейших — 8 сентября «Лубны» и 11 сентября «Кременчуг» — были перевезены железнодорожным путем и спущены на воду в украинском Бердянске, совсем недалеко от нашей границы. 25 сентября в Мариуполь вошел корабль морской охраны «Донбасс», советской еще постройки, имеющий на вооружении 30-мм пушки и 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы. Анонсирована доставка на Азов третьего бронекатера проекта 58 155 и перенос в Бердянск из Николаева военно-морской базы украинского флота.

Безусловно, старый «Донбасс» и новые бронекатера (которые сравнивают с «плавающими БТРами») выступают совсем в другом классе, чем наши корабли. Но для быстрых ударов и диверсий, например, по Керченскому мосту украинские бронекатера могут неплохо подойти. И, главное, Украина продолжает поиски новых кораблей за рубежом. 24 октября украинское издание «Сегодня» сообщило, что США готовы передать Киеву фрегаты класса Oliver Hazard Perry (точное число кораблей, которые Штаты официально предложили к передаче в рамках программы «Избыточное имущество», пока не известно). Эти корабли водоизмещением 4200 тонн (для сравнения, у нашего «Василия Быкова» — 1500 тонн), строившиеся в период с 1975 по 2004 годы, имели ракетные противозенитные установки, в которые можно было устанавливать и противокорабельные ракеты, а также вертолеты. На Азовском море со средней глубиной 7 метров эти корабли из-за большой осадки (6,7 — 7 метров) не появятся, но могут присутствовать рядом на Черном. В случае появления таких кораблей становится понятна переброска в Керчь и Новороссийск наших ракетных катеров и фрегатов.

В 2017 году Дания одобрила продажу Украине трех патрульных катеров типа Flyvefisken. Изначально этот тип многофункциональный, в его рамках в 1985 — 1996 годах спускались на воду тральщики, наблюдатели, ракетные катера. Все они выведены из строя в 2010 году и сейчас находятся в консервации. Для своего времени они были новаторскими по компоновке, строились из немагнитных материалов. Водоизмещение 450 тонн, на вооружении катера могли иметь 76-мм пушку, 76-мм спаренную зенитную пушку, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, зенитные и противокорабельные ракеты, торпеды, глубинные бомбы. При осадке 2,5 метра вполне смогли бы действовать на Азове.

Конечно, корабли не новые, но далеко и не все наши на Черном море только со стапелей. И, главное, они несут ракеты и торпеды, то есть могут эффективно вести борьбу с кораблями, и могут эффективно защищаться от авиации. Правда, передавать бесплатно катера датчане не готовы, а 102 млн евро у Киева на их покупку пока нет. С другой стороны, если НАТО надавит или выделит деньги…