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ЛНР: СБУ вербует заключенных для срыва обмена пленными

Политика

Завербованные должны публично отказаться от обмена, чтобы дискредитировать ЛНР и ДНР

ЛНР: СБУ вербует заключенных для срыва обмена пленными
Иллюстрация: U.S. Army Europe
ВСУ

Луганск, 19 ноября 2018, 21:57 — REGNUM  Служба безопасности Украины вербует политических заключенных и арестованных, чтобы сорвать обмен пленными, заявили в министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 19 ноября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, СБУ предлагает украинским заключенным принять участие в обмене пленными, соблюдая при этом условия спецслужб. Так, заключенные должны публично заявить, что они отказываются возвращаться на территорию ЛНР и ДНР. За это СБУ обещает сократить срок заключения тем, кто согласится сотрудничать.

Отмечается, что цель украинских спецслужб — дискредитировать власти ЛНР и ЛНР.

Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что представители Киева на переговорах в Минске заблокировали обмен пленными, перестав посещать заседания гуманитарной подгруппы.

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