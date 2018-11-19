В Казахстане появятся комфортные фронт-офисы полиции

Астана, , 21:45 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать комфортные, технически оснащенные фронт-офисы полиции с удобным графиком работы для населения, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

В ходе совещания по вопросам модернизации полиции Нурсултан Назарбаев поручил внедрить новые критерии оценки деятельности правоохранительных органов.

В качестве критериев для формирования оценки деятельности полиции будут использоваться статистические дынные государственных органов и социологические исследования. Основной для оценки должно стать доверие и безопасность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости модернизации системы МВД Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 5 октября в ходе своего послания народу. Необходимость изменения в системе правоохранительных органов была поднята общественностью после убийства в Алма-Ате известного фигуриста и олимпийского чемпиона Дениса Тена.

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