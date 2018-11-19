На повышение зарплат полиции Казахстана будет выделено $58 млн

Астана, , 21:51 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился направить высвобожденные бюджетные средства на улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников полиции, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что на повышение заработных плат сотрудникам органов внутренних дел будет направлено 21,4 млрд тенге ($58 млн). Назарбаев также остановился на мерах улучшения жилищных условий. Он считает, что данные меры позволят привлечь квалифицированные кадры на наиболее важные участки полицейской работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября под председательством Нурсултана Назарбаев состоялось совещание по вопросам модернизации системы органов внутренних дел. В ходе совещания глава государства поручил оптимизировать штатную численность полиции.