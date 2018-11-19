В Казахстане проверят профессионализм 470 судей

Астана, , 21:54 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать законопроект, направленный на обновление судебных кадров, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

В ходе совещания по вопросу модернизации судебной системы Казахстана президент отметил, что в 2019 году будет проведена профессиональная оценка 470 судей.

Назарбаев отметил, что основной целью реформирования судебной системы является формирование независимой и неподкупной судебной власти. В частности, оценка судов будет выполняться с помощью социологических опросов и статистических методаов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Нурсултан Назарбаев поручил передать весь комплекс кадровых вопросов от Верховного суда Казахстана Высшему судебному совету.