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В Казахстане проверят профессионализм 470 судей

Политика

Оценка судов будет выполняться с помощью социологических опросов

Астана, 19 ноября 2018, 21:54 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать законопроект, направленный на обновление судебных кадров, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

В ходе совещания по вопросу модернизации судебной системы Казахстана президент отметил, что в 2019 году будет проведена профессиональная оценка 470 судей.

Назарбаев отметил, что основной целью реформирования судебной системы является формирование независимой и неподкупной судебной власти. В частности, оценка судов будет выполняться с помощью социологических опросов и статистических методаов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Нурсултан Назарбаев поручил передать весь комплекс кадровых вопросов от Верховного суда Казахстана Высшему судебному совету.

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