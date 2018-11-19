МИД Финляндии озабочен GPS-скандалом, пусть и доказательств нет

Хельсинки, , 21:30 — REGNUM МИД Финляндии не смог предоставить российскому послу каких-либо доказательств причастности России к сбоям в работе системы GPS, сообщает 19 ноября пресс-служба посольства РФ в Финляндии.

Напомним, ранее посол России Павел Кузнецов был вызван в МИД Финляндии. Там ему была выражена озабоченность нарушениями работы навигационной системы GPS.

Российское посольство отмечает, что никаких доказательств причастности России к этим сбоям, представлено не было, хотя Норвегия и Финляндия уже делали заявления, обвиняющие Россию.

«При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона», — указано в сообщении российского диппредставительства в Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд западных СМИ опубликовал сообщения о сбоях в системе GPS с 16 октября по 7 ноября, произошедших во время учений НАТО на территории Норвегии.

Власти Норвегии и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявили, что к ним может быть причастна Россия.