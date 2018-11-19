«Наше дело правое» – Константин Затулин о борьбе за «Северный поток – 2»

Москва, , 21:29 — REGNUM Попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» будут продолжаться до самого последнего момента, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 19 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя непрекращающиеся попытки США сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».

«Первоначально не было никакого «Северного потока — 2», а был «Южный поток», который не состоялся, потому что было оказано политическое давление, — сказал Затулин. — Конечно, до самого последнего момента все возможные попытки [помешать строительству газопровода «Северный поток — 2»] будут осуществляться. Конечно, я полагаю, что при всех обстоятельствах наше дело правое, наш газ дешевле, и это обстоятельство прыгает зайчиком в глазах у потребителей и бизнесменов. Почему «Северный поток — 2» идёт не в Польшу, а в Германию? Она не поддаётся давлению, так же как Болгария. Германия — всё-таки основа ЕС, как и Франция. И с этой точки зрения уверенность в том, что этот проект всё-таки будет основан на экономике, а не на политике, выше».

Напомним, как стало известно ранее, по словам государственного секретаря США Майкла Помпео, Вашингтон намерен работать с Украиной, чтобы попытаться остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США заявил, что «Северный поток — 2» якобы подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также ставит под вопрос суверенитет стран Европы.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой того рода политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить на Украине после того, как та сбросила советские оковы», — заявил Помпео.