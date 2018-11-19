Назарбаев поручил оптимизировать штатную численность полиции

Астана, , 21:59 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил оптимизировать структуру и штаты органов внутренних дел, а также исключить несвойственные для полиции функции, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что будут оптимизированы звенья — на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Планируется, что штатная численность сократится на 10%. Данная мера позволит сэкономить 16 млрд тенге ($43,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Казахстане прошло совещание по вопросам модернизации органов внутренних дел. В ходе совещания президент отметил, что органы внутренних дел республики не оправдывают ожиданий общества.

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