Платежная система TYME подала в суд на Нацбанк Украины

Киев, , 21:42 — REGNUM В суд на Национальный банк Украины (НБУ) подала международная платежная система TYME за незаконное прекращение регистрации системы, сообщает 19 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, TYME намерена добиться через суд восстановления регистрации и возобновления работы системы на территории Украины. По данным TYME, решение об отмене регистрации НБУ принял на основе информации от службы безопасности Украины (СБУ), однако СБУ отказалась предоставлять эти данные TYME.

В TYME подчеркнули, что система лидировала на рынке Украины по итогам 2017 года, а в начале 2018 года ей был присвоен статус «социально-значимой платежной системы».

Напомним, НБУ отменил регистрацию TYME 15 июня, поскольку компания сотрудничала с российской платежной системой.

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