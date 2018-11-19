США предложили Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry

Киев, , 21:25 — REGNUM Украина получила от США предложение купить два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry, заявил 19 ноября в эфире «Пятого канала» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, речь идет о «почти новых» кораблях, которые были списаны в 2013—2015 годах.

Воронченко уточнил, что ВМСУ изучают это заманчивое предложение. По предварительным данным, эксплуатация одного такого корабля обойдется в $ 25 млн в год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские военно-морские силы уже заимели опыт использования американских кораблей «сэконд хэнд», купив в США два списанных патрульных катера класса Island. В сентябре 2018 года в этом судьбоносним мероприятии принимал личное участие президент Украины Петр Порошенко.

Стоит отметить, что во времена Советского Союза на кораблестрительных предприятиях Украинской ССР серийно строились крупные боевые корабли вплоть до авианесущих крейсеров.