Назарбаев поручил снизить нагрузку на судей

Астана, , 21:56 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил принять меры по решению комплексных вопросов в деятельности судебной системы, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы государства.

В ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы Казахстана президент поручил принять меры по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского процесса и повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в республике.

Назарбаев также остановился на законности действий судей и их компетентности. По его мнению, наказание для судьи, нарушившего закон, должно быть самым суровым. Президент поручил передать кадровый вопрос от Верховного суда Казахстана Высшему судебному совету.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин заявил, что судьи в республике увольняются из-за высокой нагрузки.

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