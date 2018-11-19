США советуют Киеву «геноцид украинского населения» — эксперт

Москва, , 21:34 — REGNUM Перекрытие поставок ресурсов республикам Донбасса является геноцидом населения, заявила 19 ноября политический эксперт с Украины Елена Дьяченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дьяченко назвала этот совет «бредовой историей»:

«Даже озвучивание её является по международному гуманитарному праву военным преступлением. Это абсолютный геноцид украинского населения».

Она отметила, что анонимные советники дают такие рекомендации, потому что не несут никакой ответственности.

«Всерьёз такие вещи обсуждать нельзя. Каждый день заморозки — потеря Донбасса для Украины. Потеря навсегда», — уверена она.

Как сообщало ИА REGNUM, советники из США рекомендуют украинским властям полностью закрыть границу с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), в том числе прекратить поставки электроэнергии и воды. Таким образом в Донбассе, по их замыслу, будет создана «революционная ситуация». Об этом заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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