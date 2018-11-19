В Ингушетии назначили нового вице-премьера

Магас, , 21:01 — REGNUM В правительстве Ингушетии назначен новый заместитель председателя. Им стал Исропил Лотыров. Указ о назначении подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства.

О новом назначенце известно, что он работал в главой Назрановского района. Бывший вице-премьер Магомед Ужахов освобожден от должности по собственному желанию.

Представляя Исропила Лотырова, глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил, что он будет курировать вопросы ЖКХ, АПК, земельных и имущественных отношений, а также экологии, гражданской обороны и безопасности.

Напомним, новое правительство в Ингушетии было сформировано после того, как в должность главы республики в третий раз вступил Юнус-Бек Евкуров. Сразу после выборов, 10 сентября 2018 года он одобрил кандидатуру Магомеда Ужахова на должность вице-премьера.

Кстати сказать и в прежнем составе правительства он работал в той же должности, правда всего восемь месяцев. Его назначение состоялось в конце декабря 2017 года.