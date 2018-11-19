Назарбаев: органы внутренних дел вызывают нарекание общества

Астана, , 22:04 — REGNUM Деятельность органов внутренних дел Казахстана не оправдывает ожиданий общества, что требует незамедлительной реформы полиции, заявил 19 ноября президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что действующие стандарты взаимоотношений граждан Казахстана с полицией не учитывают современные реалии. Изменения в стране должны происходить с учетом направлений, обозначенных в последнем обращении глав государства.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости реформирования системы МВД Нурсултан Назарбаев высказался 5 октября в ходе своего послания народу. Глава государства отмечал необходимость изменения системы подготовки и мотивации квалифицированных кадров в органах внутренних дел.

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