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Назарбаев: органы внутренних дел вызывают нарекание общества

Политика

Взаимоотношения граждан Казахстана с полицией не учитывают современные реалии

Астана, 19 ноября 2018, 22:04 — REGNUM  Деятельность органов внутренних дел Казахстана не оправдывает ожиданий общества, что требует незамедлительной реформы полиции, заявил 19 ноября президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что действующие стандарты взаимоотношений граждан Казахстана с полицией не учитывают современные реалии. Изменения в стране должны происходить с учетом направлений, обозначенных в последнем обращении глав государства.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости реформирования системы МВД Нурсултан Назарбаев высказался 5 октября в ходе своего послания народу. Глава государства отмечал необходимость изменения системы подготовки и мотивации квалифицированных кадров в органах внутренних дел.

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Реформа МВД Казахстана
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