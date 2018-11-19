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Уличные протесты парализовали Гаити

Политика

В ходе столкновений между полицией и демонстрантами за несколько дней погибли шесть человек

Порт-о-Пренс, 19 ноября 2018, 22:03 — REGNUM  В ходе уличных протестов в Гаити был убит полицейский, 19 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции Гаити, полицейский на мотоцикле был остановлен и убит на контрольно-пропускном пункте, управляемом уличной бандой. Бандиты расстреляли полицейского и сожгли его тело.

В настоящий момент большая часть Гаити парализована уличными беспорядками. Не работают школы и госучреждения. В ходе столкновений между полицией и демонстрантами за несколько дней погибли шесть человек.

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