Уличные протесты парализовали Гаити

Порт-о-Пренс, , 22:03 — REGNUM В ходе уличных протестов в Гаити был убит полицейский, 19 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции Гаити, полицейский на мотоцикле был остановлен и убит на контрольно-пропускном пункте, управляемом уличной бандой. Бандиты расстреляли полицейского и сожгли его тело.

В настоящий момент большая часть Гаити парализована уличными беспорядками. Не работают школы и госучреждения. В ходе столкновений между полицией и демонстрантами за несколько дней погибли шесть человек.