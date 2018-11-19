Эфиопские евреи выступили против запрета на эмиграцию в Израиль

Аддис-Абеба, , 21:44 — REGNUM Несколько сотен фалашей — эфиопских евреев — вышли на митинг протеста в Аддис-Абебе, 19 ноября передает агентство Associated Press.

Фалаши выступают против запрета правительства Биньямина Нетаньяху эмигрировать из Эфиопии в Израиль — при том, что большая часть эфиопских евреев переселилась на «землю обетованную» еще в 1990-е годы.

«Я не верю, что у израильского правительства есть финансовые сложности, чтобы позволить оставшимся эфиопским евреям эмигрировать в Израиль. Я считаю, что это политический шаг или расизм», — заявил журналистам лидер фалашей Аддис-Абебы Неггуса Земени Алему.

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