Главный следователь Курганской области возглавил псковское управление СКР

Псков, , 20:36 — REGNUM В Пскове сегодня, 19 ноября, вступил в должность новый руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он назначен на этот пост указом президента РФ от 6 ноября.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина нового главного следователя региона представил коллективу руководитель второго следственного управления Главного следственного управления СКР генерал-лейтенант юстиции Владимир Лоскутов. Он отметил профессиональные качества Крупени, выразив уверенность в том, что под его руководством коллектив управления добьётся более высоких показателей в служебной деятельности.

В числе приоритетных задач Крупеня обозначил обучение молодых специалистов и улучшение качества следственной работы, а также выявление и расследование преступлений коррупционного характера. Он также заявил о необходимости скорейшего создания в Псковской области генетической лаборатории. Кроме того, особое внимание новый руководитель обратил на работу по рассмотрению обращений граждан.

Отметил, что Петр Крупеня ранее уже работал в Псковском регионе: с 1982 по 2006 годы он работал на различных должностях в органах внутренних дел Пскова и Псковской области. На службу в Следственный комитет поступил в 2010 году. С 2014 года до недавнего времени возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

Напомним, прежний руководитель Следственного управления СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов был освобожден от должности в апреле 2018 года. С этого момента и до настоящего времени обязанности руководителя исполнял Андрей Токарев.