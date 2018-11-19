Владимир лишился главы департамента предпринимательства

Владимир, , 17:50 — REGNUM В администрации Владимирской области продолжается череда отставок. 19 ноября стало последним рабочим днем для директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации региона Натальи Коронновой. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

«Распоряжение об освобождении от замещаемой должности по её инициативе подписал глава региона Владимир Сипягин», — говорится в сообщении.

Наталья Короннова возглавила департамент в декабре 2017 года. Она сменила на посту бывшего руководителя и экс-главу налоговой службы Сергея Кошелева, который после стал фигурантом дела о получении взятки.

ИА REGNUM отмечает, что ранее из администрации региона уволились сразу пять заместителей губернатора. При этом назначен сейчас только один. Временно исполнять обязанности заместителя губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики пока будет экс-заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер.

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