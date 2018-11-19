ВМС Украины готовятся получить от США фрегаты Oliver Perry — командующий

Киев, , 17:44 — REGNUM Киев изучает возможность принятия на вооружение двух американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом 19 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил командующий Военно-морских сил вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко.

«Мы получили предложение относительно передачи двух единиц фрегатов Оливер Перри, которые были выведены из состава ВМС США в 2013 и 2015 гг. Они нам нужны на перспективу. Сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы изучаем как будем принимать, в каком состоянии, сколько это будет стоить? Приблизительно 25 млн долл стоит ежегодная эксплуатация аналогичного фрегата с учетом зарплаты и подготовки экипажа, ремонта корабля. Если учитывать мировой опыт, то сама стоимость корабля — это 30% от всего его пути эксплуатации. 70−60% — это содержание, модернизация и утилизация», — рассказал Воронченко.

Он также сообщил, что в ближайшее время Украина начнет строительство боевого катера, который объединяет в себе наработки проектов катеров «Веспа» и «Лань».

"Катера проекта «Лань» проектировались для продажи за границу… Нами учтены тактико-технические задачи относительно проектирования. Они касаются скорости корабля, мореходности катера и способности действовать как в прибрежной зоне, так и в морской экономической зоне. Они учли эти требования. Он стал совершенно другим на вид и по тактико-техническим данным. Нас это устраивает. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о закладке корпуса», — добавил Воронченко.

Напомним, в октябре бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев, а также источник издания Украинский милитарный портал сообщили, что Вашингтон предложил Украине военную помощь в виде двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Фрегат типа Oliver Hazard Perry включает 219 человек экипажа. На его борту находятся: зенитный артиллерийский комплекс, торпеды и противокорабельные ракеты «Гарпун». А в дополнение могут быть и два вертолета. Такими фрегатами вооруженные сейчас Польша, Испания, Египет, Бахрейн, Пакистан, Австралия, Тайвань и Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Киев согласовали передачу Украине двух катеров класса Island. Церемония передачи катеров Украине проходила в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Ожидается, что Украина получит катера в начале сентября 2019 года.

«Есть амбициозные программы по установлению на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы», — отметил командующий ВМС Воронченко.