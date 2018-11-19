Глава МИД Литвы засомневался в выборах президента в Грузии

Вильнюс, , 17:34 — REGNUM Дата второго тура президентских выборов в Грузии — 28 ноября — вызывает у главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса недоумение потому, что это среда. Об этом Линкявичюс заявил сегодня, 19 ноября, в Брюсселе. Его цитирует литовское агентство BNS.

«Дата выборов нас несколько удивила, потому что делать это посреди недели немного нетрадиционно», — сказал Линкявичюс.

«Я не знаю, действительно ли это поощряет свободное и прозрачное участие в голосовании, так что это вызывает у меня определенные сомнения», — добавил он.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, сами власти в Литве достаточно вольно управляют избирательным процессом. Так, в 2019 году референдум о двойном гражданстве в Литве пройдёт в два этапа с промежутком в две недели, что нарушает принцип непрерывности голосования, как основополагающего принципа плебисцита.

Кроме того нарушается принцип равноправия избирателей, поскольку у избирателей ко второму туру будет больше информации, нежели у голосовавших в первом туре. Если же результаты — явку и ответ граждан засекретить и не объявлять до окончания второго дня голосования через две недели — то будет нарушен принцип немедленного подсчёта голосов. Однако потенциальное несоответствия такого голосования конституции власти не смутило и референдум решено проводить в два этапа с разрывом в две недели.

Напомним также, что при вступлении Литвы в ЕС голосовавших избирателей поощряли пивом и стиральным порошком, который в магазинах продавали за символический один цент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Грузии проходили 28 октября. Так как ни один кандидат не смог набрать достаточного для победы количества голосов (50%+1 голос), состоится второй тур, в который вышли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Он назначен на 28 ноября.