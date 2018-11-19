Командующий ВМФ Украины призывает создать «корабельный паритет» на Азове

Киев, , 17:32 — REGNUM

«Кремль продолжит «ползучую аннексию» Азовского и Черного морей, чтобы остановить этот процесс Украине нужно достичь корабельного паритета с Россией. Об этом 19 октября в эфире украинского телеканала «5 канал» заявил командующий военно-морских сил вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко.

«Защитить побережье есть чем, но нужно действовать на море. Они создали мощную группировку. В основном это катера и корабли ФСБ, также на ротационной основе ходят корабли Черноморского флота. Противодействовать им можно только корабельным составом. Только обеспечив корабельный паритет, мы сможем обеспечить безопасность судоходства… Они будут и дальше проводить ползучую аннексию морей», — прогнозирует Воронченко.

При этом он представил «Стратегию военно-морских сил ВСУ до 2035 года». По его словам, документ был разработан при поддержке американских военных.

«Стратегия разрабатывалась на протяжении года под руководством наших партнеров… Первый этап включает первый приоритет — система наблюдения, разведки в надводной и прибрежной зонах. Второй приоритет — береговая артиллерия. Третий — контроль за устьями рек и прибрежной зоной… Первый этап рассчитан до 2025 года», — рассказал Воронченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

«Если суда попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложены аресты или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма», — рассказал Слободян.

В ответ на арест 15 судов член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия может заблокировать Азовское море для любых украинских плавсредств.