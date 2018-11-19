Советник главы Петербурга пояснил, почему «срезаны» расходы на новое метро

Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Финансирование строительства метрополитена в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год сокращено на 10 млрд рублей по инициативе действующего главы города. Городская власть пришла к выводу, что ранее запланированные на это 28 млрд рублей не могут быть эффективно потрачены. Поэтому 10 млрд со строительства метро перераспределены на другие цели, которые признаны более приоритетными.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о принципах новой бюджетной политики Смольного рассказал журналистам 19 ноября новый советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин, назначенный на этот пост всего несколько дней назад.

Он напомнил, что Александру Беглову и пришедшим вместе с ним в Смольный управленцам пришлось иметь дело с проектом бюджета-2019, сверстанным еще при предыдущем губернаторе. Поэтому радикально изменить его характер не представлялось возможным, однако можно было по-иному расставить некоторые приоритеты.

Елин отметил, что ко второму чтению бюджета на 15 млрд увеличена доходная часть бюджета. «Те прогнозы, которые закладывались в августе, мы посчитали слишком консервативными, на самом деле экономика развивается чуть лучше, чем мы думали в августе, и мы увеличили налоговые поступления. Во-вторых, мы получили ряд трансфертов из федерального бюджета», — пояснил Елин.

Кроме того, были пересмотрены расходы на капитальные вложения, и 10 млрд рублей было решено перераспределить на иные цели ввиду неэффективности тех расходов, которые были заложены в первоначальный проект бюджета. «Еще 8 млрд — это текущие расходы, которые мы получили возможность перенаправить на другие цели», — добавил советник губернатора.

Всего ко второму чтению бюджета-2019 перераспределено порядка 33 млрд рублей, что составляет всего около 5% бюджета города — «не та сумма, которая может говорить о смене приоритетов», отметил советник.

Елин сообщил, что при выработке поправок в бюджет-2019 команда врио губернатора изучила результаты опросов общественного мнения горожан, которые назвали три основные проблемы: состояние городских дорог, дорожные пробки и рост цен на потребительском рынке.

«Четвертый приоритет, который мы добавляем от себя — этот демографическая ситуация и состояние здравоохранения», — сказал Евгений Елин.

Он рассказал, что самым тяжелым стало решение о сокращении расходов на строительство метрополитена на сумму порядка 10 млрд рублей. «У нас есть очень серьезные опасения того, что эти ассигнования не были бы использованы, а пролежали бы мертвыми остатками на счетах в банках», — заявил Елин.

Высвободившиеся средства будут направлены на строительство дорог (порядка 6 млрд рублей), еще 4 млрд рублей пойдут на строительство объектов здравоохранения, социального обеспечения и образования. «Например, 2 млрд рублей потребовалось на то, чтобы привести к современным требованиям безопасность школы», — отметил Елин.

По его словам, необходимо выполнить все социальные обязательства города, связанные с обеспечением жильем льготных категорий, субсидированием оплаты жилищно-коммунальных услуг и другими расходами.

По словам Елина, Александр Беглов поставил задачу, чтобы бюджет Санкт-Петербурга был понятен горожанам и был прозрачен.

Отвечая на вопросы журналистов, советник губернатора пояснил, что решение о сокращении средств на строительство метрополитена было принято на основе анализа того, как тратились деньги в предыдущие периоды. Так, по словам Елина, из 44 млрд рублей, предусмотренных на создание Красносельско-Калининской линии (на 2012−2022 годы), по первой очереди освоено всего 7 млрд рублей. А по второй очереди этой линии из предусмотренных 11 млрд не освоено ничего.

«Мы будем смотреть, что делать с этой ситуацией», — сказал советник по экономике и финансам.

Елин считает, что направление части средств, ранее отложенных на метро, на строительство новых дорог принесет больше пользы городу при текущем положении дел.

Второе чтение бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год с учетом губернаторских поправок состоится в Заксобрании города 21 ноября.