В Италии «не беспокоятся» о возможном отклонении бюджета страны в ЕС

Рим, , 17:19 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что он «не беспокоится» о будущем решении властей ЕС относительно бюджета страны, сообщает La Repubblica в понедельник, 19 ноября.

Правительство Италии намерено добиться одобрения властями ЕС бюджета в его нынешнем виде, подтвердил вице-премьер.

Новый шаг в бюджетном противостоянии Италии и ЕС будет сделан в начале декабря 2018 года, когда комиссия Еврогруппы, как ожидается, опубликует отрицательное заключение на проект бюджета Италии, а также, возможно, запустит процедуру санкций в ее отношении.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019-й и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП). 13 ноября в правительстве отказались от пересмотра.

Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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