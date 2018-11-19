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Всего три президента приехали поздравить Латвию

Политика

В последний момент не приехала даже президент соседней Литвы

Всего три президента приехали поздравить Латвию
Цитата из х/ф «Змеиное яйцо». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция
Одиночество

Рига, 19 ноября 2018, 17:17 — REGNUM  В минувшее воскресенье, 18 ноября, Латвия с размахом отметила 100-летие с момента первого провозглашения государственности. Была запланирована масса праздничных мероприятий: салют и факельное шествие по центру Риги, а также возложение цветов к Памятнику Свободы и военный парад на набережной 11 ноября.

В президентской канцелярии сообщили, что президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Даля Грибаускайте, Исландии Гвюдни Йоуханнессон и Финляндии Саули Ниинистё побывают на параде и примут участие в торжественной церемонии у памятника Свободы. После обеда высокопоставленные гости посетят Латвийский национальный театр, где проходил праздничный концерт, а вечером преподнесут в подарок книги для Народной книжной полки в Латвийской национальной библиотеке.

Однако не все приглашенные прибыли на праздник. Из четырёх президентов в праздничных мероприятиях участвовало только три: Эстонии, Исландии и Финляндии.

Как ранее сообщало И ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте в последний момент отменила свою поездку в Латвию на празднование из-за поломки самолета, что вызвало бурную дискуссию как в самой Литве, так и в Латвии. Однако уже сегодня на этом же самолете премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отправился в Брюссель.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт, «сорвавший» визит Грибаускайте в Латвию, «чудесно» починили

Читайте развитие сюжета: Самолёт, «сорвавший» визит Грибаускайте в Латвию, «чудесно» починили

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Политическая жизнь Латвии
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