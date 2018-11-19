До нуля: почему Россия избавилась от американского госдолга именно сегодня?

Руслан Хубиев, , 17:47 — REGNUM

Как связаны 21,7 триллиона долларов — главная бомба мировой финансовой системы, рекордные закупки Китаем и Россией реального золота, поэтапный отказ от американской валюты со стороны Пекина и Москвы, а также всё более разительный радикализм США в своих внутриполитических и международных вопросах? Как закат нефтедоллара, нынешние действия Кремля и Поднебесной, а также варианты выхода Америки из невозвратного долгового пике формируют будущее мира и настоящее для нашей страны? Давайте все это выясним.

Пределы и красные линии

У любого действия есть свои последствия, но также есть и вполне конкретные причины. Большинство негативных сторон от привязки к доллару экономики России давно известны и хорошо освещены, куда важнее понять почему фактический отказ начался лишь сегодня? Что изменилось и как именно это произошло?

Примеров для ответа на этот вопрос великое множество, но все они, как правило, сводятся к одному — предел расширения мировой экономики уже достигнут, и каждый новый ее год требует «сакральных» жертв. Так, если ранее считалось, что Вашингтон не посмеет использовать открытый протекционизм в «образцовой» капиталистической системе, то сейчас этим уже никого не удивишь.

Если санкции в ущерб союзникам казались невозможными, то сегодня в Белом доме не обращают на это никакого внимания. Нервозность американских решений в последние годы напоминает поведение толпы, когда чем ближе напирают задние ряды, тем менее взвешенными становятся ее решения. С приходом в Белый дом новых «национальных» элит упасть успели многие границы, однако теперь на очереди замаячил колоссальный американский госдолг.

Не секрет, что аналитики ведущих государств по должности обязаны «предсказывать» будущее. А потому неудивительно, что к складывающейся ситуации Россия и Китай готовились загодя. Десятилетия назад обоим государствам было ясно, что рано или поздно долговая спираль американской экономики уйдет в небеса и время радикальных решений настанет. По оценкам институтов статистики США, эта «волна» спирали уже наступила. Как и в классической долговой яме, каждый новый американский президент за последние четыре десятилетия был вынужден занимать все больше и больше средств, однако нынешние цифры поистине впечатляют.

Для понимания, за последние 36 лет госдолг США «разом» увеличился в 22 раза. Фактически с момента отказа Америки от золотого обеспечения экономика Штатов превратилась в огромный аналог «МММ». До этого момента для достижения отметки в 10 трлн «золотых» долгов американским правительствам потребовалось 220 лет. После одному лишь Обаме хватило 8 лет, чтобы удвоить это значение. И хотя с 1960 года американский бюджет не был профицитным ни разу, страна все же вела борьбу с СССР относительно честно, не имея возможности брать деньги из воздуха и используя для этого собственные силы.

С 1981 года, спустя несколько лет после отказа от золотого обеспечения, государственный долг мгновенно вырос в 22 раза, а налоговые поступления — всего в 5,8 раза. Из этого соотношения очевидно, за счет чего и за чей счет так бурно развивалась современная Америка. Всё это также свидетельствует о том, что долг Америки не может быть погашен, а к единственному реалистичному решению этой проблемы и готовились все эти годы Москва и Пекин.

Своевременные решения

За 2018 год Россия распродала практически все свои американские облигации. Так, если еще в марте у нашей страны было 96 млрд американских долговых бумаг, 17 ноября, согласно отчету Минфина, сумма российских вложений составила 14,4 млрд долларов. Причем даже эта цифра была практически полностью переведена в краткосрочные бумаги. Этим шагом Москва не просто продемонстрировала мнение о том, что будущее США, мягко говоря, не гарантирует быть счастливым, но и что произойти это ухудшение может в любой момент.

За несколько месяцев Россия, занимавшая 16-ю строчку в списке главных кредиторов американской экономики, выбыла даже из числа 33-х крупнейших держателей. Уже к июню доля трежерис в российских резервах не превышала десяти процентов, а теперь и вовсе сошла практически к нулю. Для сравнения, в 2010-м году вложения России в американские долги превысили 176 миллиардов долларов, выведя страну на 6-е место их крупнейших владельцев, сейчас же государство занимает 54-е место и обгоняет нас в списке спонсоров Америки даже Казахстан.

Подобная динамика ясно свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о радикальных изменениях в раскладе сил элит Вашингтона, во-вторых, об укреплении власти президента России над экономическим блоком в Кремле.

Как известно, американские гособлигации считаются наряду с долларом самым ликвидным и надежным финансовым инструментом для любого экономиста в мире, а потому заставить экономический блок отказаться от него, даже наряду с враждебной американской политикой, оказалось практически невозможно. За размещение российских золотовалютных резервов в американских облигациях Минфин выступал даже тогда, когда это и вовсе граничило с абсурдом.

Так, в 2007 году накануне мирового «ипотечного» финансового кризиса ЦБ инвестировал более 100 млрд долларов именно в облигации проблемных ипотечных американских агентств. Фанатизму к привязанности российских денежных властей к госбумагам США не помешал даже конфликт 2014-го. Лишь теперь баланс сил в российском истеблишменте переломился в сторону государственников и благодарить за это нужно лично Вашингтон. Именно из-за санкций против отечественных компаний рынок России испытал шок.

Помимо этого, стало предельно ясно, что дело идет к заморозке активов, в том числе вложенных Россией в госдолг США. Лишь после этого финансовым властям, боясь за собственные кресла, буквально пришлось подчиниться воли президента и решению, о котором Путин говорил более 10 лет. Американскому госдолгу Россия теперь предпочитает золото, доля которого в международных резервах страны достигла рекордных 18%.

А тем временем вслед за Россией от трежерис отказалась и Турция, снизив свою долю почти наполовину. Второй кредитор США, Япония, сократил вложения до самого низкого уровня за последние семь лет, аналогичным образом поступают и другие. Последнее слово в этой игре остается за Пекином, и этот аспект явно был согласован с союзниками в Москве.

Владелец 20% всего «иностранного» госдолга США легко может сделать курс американской валюты нестабильным, а заодно замедлить рост экономики этой страны. Для этого КНР достаточно сбросить значительный объем облигаций единовременно. А это, учитывая, что рост экономики жизненно необходим Вашингтону для содержания долга и нынешней системы на плаву, явно спусковой крючок, удерживаемый Пекином и Москвой наготове.

Крупнейшие американские банки Goldman Sachs и JP Morgan провели красную черту на уровне трех процентов. То есть для того, чтобы доходы и расходы правительства при нынешнем бюджете США сошлись, американская экономика должна расти на 3% в год в ближайшие десятилетия. И проблема здесь не только в том, что такого еще никогда не было, но и в том, что в 2018 году бюджет принят с рекордным дефицитом в $4 трлн.

Иными словами, даже сейчас, пока КНР и другие держатели еще не сделали контрольный шаг, Вашингтон уже вынужден занимать у мира 4 триллиона для выполнения обязательств в тепличных условиях. Разумеется, ни о каком погашении долга в такой ситуации речь даже не идет, а это в свою очередь значит, что США задумали избавиться от него по-другому…

Вилка событий

К последствиям вероятного шага, Россия и КНР начали готовиться уже давно. Особенно с учетом того, что при Трампе ситуация окончательно накалилась. Так, если Буш-младший занял за президентские 7 лет 4,3 трлн долларов, Трамп лишь за 2018 год планирует заимствовать 1,34 триллиона долларов США. И это не просто треть от всех семилетних займов Буша, но и вдвое больше, чем США заняли в 2017 году!

Подобное положение вещей больше всего напоминает поведение должника, которому уже совершенно нечего терять и который осознанно нацелился на процедуру банкротства. При этом Трамп, имеющий информационный ранг «сумасшедшего», идеально подходит для роли могильщика финансовой системы. Ведь то, что не может позволить себе США как государство, вполне можно списать на неуправляемость одиночки-президента.

Нынешняя концепция людей, в действительности стоящих за ключевыми действиями Америки, исчерпала себя и находится на этапе финала. Это ясно хотя бы потому, что все активные и пассивные операции банков, депозитных и кредитных организаций в последние годы осуществляются либо с околонулевым, либо с полностью отрицательным процентом.

Перезагрузка нынешней системы назрела давно и в целом была возможна, но для этого нужно было «похоронить» США. В этом случае рухнувшая мировая экономика накрыла бы собой и Америку, возникнув позже где-нибудь в другом месте, например, в КНР. Однако теперь, после избрания Трампа и противодействия этому сценарию «национальных» элит США, спасение финансовой системы за счет гегемонизма Америки отложилось. А вариантов рукотворного демонтажа оказалось целых два.

Наиболее вероятной процедурой, в случае если Трамп и национальные элиты все же сумеют сохранить власть в США, является дефляционная парадигма. Если же наоборот, и транснациональная элита победит — гиперинфляционный путь.

Ранее, до неожиданного проигрыша финансового закулисья, единственной основой выхода из долгового тупика считалась спираль дефляции. Более того, не просто считалась, а уже была запущена при Бараке Обамы, начавшем экономить буквально на всем. Радикальная блокировка проектов Пентагона, отмена пособий, довольствий и много чего еще. В масштабах страны делалось все, дабы резко сократить предложение долларов на рынке. Преемник в лице Клинтон должен был продолжить дело предшественника, но этого не произошло.

Причина победы Трампа во многом заключалась в том, что при дефляционном варианте выгоду получали лишь финансовые элиты Америки. Страна при таком сценарии оказывалась в глубочайшей депрессии, а национальные элиты раскулаченными и скупленными задарма. Во времена такой же рукотворной Великой депрессии происходило ровно то же самое. Подорожание доллара обрушило бы не только платежеспособность американцев, но и людей, покупающих американские товары в других странах. За спросом упали бы и цены.

Дорогой доллар нанес бы критический удар по экономике США, что автоматически стало бы причиной для легального отказа платить по долговым обязательствам. Как следствие, положение бы привело к банкротству по собственному госдолгу, а заодно к массовым банкротствам и схлопываниям пузырей по всей стране. Мелочи в виде миллионов безработных на улицах, транснациональные элиты не волновали. Скупив всю оставшуюся страну за бесценок и решив вопрос американских долгов, они бы нашли себе новый дом для паразитирования.

Однако вопреки планам неожиданные успехи России в противоборстве с транснациональными элитами и, как следствие, целая череда их внешнеполитических провалов — в Сирии, на Украине, в вопросе формирования управляемых террористических армий, миграционного моста в ЕС, не состоявшегося контроля над маршрутами энергоносителей, смены власти в Москве, возможности первого обезоруживающего удара и так далее — ослабили их позиции в Америке.

И это дало шанс Трампу и стоящим за ним национальным элитам для возможности контрнаступления. Победа на президентских выборах, шаткий баланс на прошедших выборах в Конгресс и сохранение паритетных позиций означают для мира альтернативный путь — гиперинфляционный сценарий.

Узнать, что именно к нему ведут Америку нынешние власти США, можно по простым классическим признакам. Как и в России в 1991 году, первым шагом рукотворной инфляции является наращивание темпов работы печатного станка. Это во всей красе мы видим в США уже сегодня (смотрите небывалые темпы роста заимствований и их рост). При выходе станка на максимум доллар обесценится в десятки раз. И в этом случае уже акционеры, фонды, владельцы финансовых активов и прочие представители «транснациональных» элит за считанные месяцы станут нищими. А вот «национальные» элиты, привязанные к стране, — нефтяники, фермеры, владельцы заводов, производственники и другие, напротив, смогут воспользоваться резко подешевевшей рабочей силой и иными плюсами для роста своих дел.

В этом и заключается вилка событий. Да, Америка при любом сценарии окажется отброшена далеко назад, но что-то делать все-равно придется. Вопрос состоит лишь в том, за чей именно счет. Именно для этого Трамп пытается реализовать программу ухода отовсюду, ощетиниться армией и пережить трудный момент.

В период Великой депрессии в США умерло порядка 6 млн человек, и к началу Второй мировой войны она еще продолжалась. А все экономическое чудо Рузвельта в конечном итоге свелось к тому, что он попросту вступил в войну. Хоть и клятвенно обещал этого не делать. Суть в том, что англо-саксонский мир с его менталитетом, почувствовав угрозу кошельку, всегда пытается решить финансовые проблемы не экономическими методами. И именно от этого Россия защищается наращиванием огромных резервов, созданием альтернативы системе межбанковских переводов «СВИФТ», золотом и прочими решениями, а от угроз войны — военными прорывами и пресечением всех американских планов на первый обезоруживающий удар.

Какой сценарий победит, покажет время, но то, что Россия готовится к обоим из них — хороший и приятный факт, позволяющий избежать неожиданностей.