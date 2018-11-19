Киеву сделали предупреждение, Литва готовится к обороне: Радио REGNUM

Москва, 19 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Киеву советуют готовиться к «Северному потоку — 2»;
- Литва просит о боевой авиагруппе НАТО в Прибалтике;
- Военные базы России на Кубе назвали фантастикой;
- Вандалы покусились на блокадную надпись об артобстреле Ленинграда;
- В Орске — угроза социального взрыва.
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