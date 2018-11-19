В Переславле началось досрочное голосование на довыборах в городскую Думу

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:09 — REGNUM В Переславле проходит досрочное голосование во втором избирательном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На выборах 25 ноября определится, кто займет два места в городской Думе, освободившиеся после того, как Сергей Хабибулин и Константин Гриднев, победившие во втором округе 9 сентября, выбрали мандаты областных депутатов.

Обстановка вокруг выборов накаленная. Как и перед выборами 9 сентября в суд подаются иски о снятии с предвыборной гонки некоторых кандидатов. Так, по решению суда отменена регистрация Виталия Изместьева. Отклонены иски по отмене регистрации кандидатов от КПРФ Владимира Шестернева и Александра Девяткина. Иски подавали Андрей Ватлин и Илья Кусин (оба идут на выборы самовыдвиженцами). Как уже сообщало ИА REGNUM, на фоне скандала с исками о снятии оппозиционных кандидатов председатель ТИК Переславля Алла Кибец обратилась в полицию по поводу угроз, якобы высказанных в ее адрес Виталием Изместьевым.

В субботу, 17 ноября, началось досрочное голосование. По сообщению Сергея Хабибулина, досрочников много, и в основном это работники бюджетной сферы. Одним из кандидатов от «Единой России» на довыборах является директор школы №1 Переславля-Залесского Елена Сурнина. Всего за выходные досрочно проголосовало около 140 человек.

На довыборах решится ключевой вопрос для городской Думы Переславля — кто получит простое большинство. Сейчас в Думе 10 представителей «Единой России», 7 справедливороссов и 2 депутата от КПРФ. Для простого большинства нужно 11 мандатов. Однако для голосования на выборах главы городского округа (конкурс по отбору кандидатур уже объявлен решением городской Думы) кандидату на эту должность нужно будет заручиться поддержкой 14 депутатов. Так что и после выборов 25 ноября решающего большинства не будет ни у одной партии.

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