Министр иностранных дел Франции принял участие в заседании глав МИД ЕС

Брюссель, , 16:03 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в заседании совета министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 19 ноября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министры обсудили план сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом в области окружающей среды, экономики и безопасности. Сообщается, что двусторонняя министерская встреча состоится также в Брюсселе 23 ноября 2018 года.

Министры также обсудили ситуацию на Украине, напряженность в Азовском море, а также европейский ответ на нерегулярные местные выборы, проведенные в Донбассе 11 ноября.

Жан-Ив Ле Дриан подтвердил приверженность Франции шестистороннему соглашению с Ираном (JCPOA).

Еще одним пунктом встречи стало обсуждение безопасности и защиты в «совместном формате», в частности противостояние гибридным войнам и различным угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своей коллегой, главой МИД Норвегии Ине Эриксеном Сёрейде, чтобы обсудить ключевые международные вопросы.

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