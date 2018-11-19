Премьер-министр Баварии рассказал о планах по реформированию партии ХСС

Мюнхен, Германия, , 15:56 — REGNUM 19 ноября глава правительства Баварии Маркус Зёдер объявил о своих намерениях на посту председателя партии «Христианско-социальный союз» (ХСС). Заявление он сделал на специальной пресс-конференции в Мюнхене, сообщает сайт баварской радиокомпании Bayerischer Rundfunk.

Зёдер заявил, что намерен обеспечить стабильность и преемственность в немецком правительстве. Это касается и персоналий: это значит, что еще действующий лидер ХСС Хорст Зеехофер останется на посту министра внутренних дел Германии.

Маркус Зедёр намерен тесно сотрудничать с партией «Христианско-демократический союз». Партия будет позиционировать себя в центре политического спектра как буржуазная партия. Она четко дистанцируется от таких радикальных сил, как правая партия «Альтернатива для Германии», подчеркнул политик. В то же время ХСС примет вызов «Зеленых», которые в последний месяц перетянули на свою сторону избирателей на выборах в Баварии.

Также 51-летний политик заявил, что намерен омолодить ряды партии и включить в ее состав больше женщин. Партия перестанет быть «театром одного актера», а он сам проявит себя как командный игрок.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ХСС Хорст Зеехофер объявил на минувшей неделе, что уйдет в отставку 19 января 2019 года. Новый председатель будет избран в тот же день на съезде партии. Претендующий на должность председателя Европейской комиссии Манфред Вебер отказался от борьбы за лидерство в ХСС.

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