Украинские неонацисты выдвинули своего кандидата на пост президента страны

Киев, , 16:39 — REGNUM Ряд украинских неонацистских партий и организаций заявил о поддержке единого кандидата на пост президента Украины, сообщила 19 ноября пресс-служба партии ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Им стал заместитель председателя данной партии Руслан Кошулинский. Кандидатуру также поддержали представители «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряда других экстремистских организаций.

Неонацисты считают, что только их кандидат способен остановить «промосковский реванш», который якобы готовится на предстоящих выборах.

Ранее свою поддержку Кошулинскому выразил бывший главарь группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, который в данный момент возглавляет своё политическое движение.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение двух крупнейших украинских оппозиционных партий выдвинули единым кандидатом в президенты Юрия Бойко.

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Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. До 4 февраля будет проходить регистрация кандидатов.