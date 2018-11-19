Оппозиция: Правительство Грузии в страхе проиграть выборы идет на все

Киев, , 15:38 — REGNUM Правительство Грузии делает шаги отчаяния в страхе проиграть второй тур выборов — так охарактеризовал новую инициативу о списании населению страны банковских долгов кандидат в президенты от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.

По его словам, ничего нового в этой инициативе нет и заявленных 600 тысяч человек списание долгов не коснется, а затронет лишь небольшую часть должников и будет оформлена как рутинная операция, совершаемая коммерческими банками в конце каждого года.

«Ничего нового в этой инициативе нет. Это мотивированный страхом проиграть выборы жест отчаяния. В то время как мы предлагаем коренную реформу банковской системы, правительство «Грузинской мечты» стремится представить то, что рутинно совершается в конце каждого года, как собственную инициативу. Банки в конце каждого года и без того списывают так называемые безнадежные долги. Так в прошлом году списали 75 миллионов лари. И никаких полутора миллиардов не будет. Это трюк отчаяния. Если они так заботились о гражданах Грузии, сделали бы это до выборов. Тогда говорили, что денег у них нет. А сейчас, когда запахло поражением на выборах, и деньги появились, и желание. Это чистой воды блеф», — подчеркнул Григол Вашадзе.

Днем раньше, еще до оглашения правительством Грузии инициативы списания долгов, Вашадзе разместил в соцсетях свой очередной предвыборный видеоролик, в котором потребовал от правительства Грузии принять меры по списанию долгов тем гражданам, которые занесены в черные списки.

«Категорически требую от правительства Грузии: любому лицу, которое на сегодняшний день находится в черных списках должников и не может оплатить задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями, правительство должно списать его долги, и эти люди должны быть изъяты из черных списков. Для этого правительство должно выкупить их долги и заменить этих людей в отношениях с банками», — заявил Вашадзе. Он призвал парламент Грузии принять закон о полной амнистии всех санкций и штрафов, начисленных банками на выданные своим клиентам кредиты. А от Национального банка потребовал начать поэтапное понижение ставок на ипотечные кредиты и превратить коммерческие банки из обычных ростовщиков, каковыми являются сегодня, в настоящие финансовые институты.

Правительство действительно приняло решение о списании гражданам безнадежных долгов, но, как объяснил журналистам министр финансов Иванэ Мачавариани, вместо правительства эти долги населения выкупит принадлежащий олигарху и лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили благотворительный фонд «Карту».

"Роль правительства состояла в том, что мы остро поставили этот вопрос и искали путей его решения. В конечном итоге все бремя решения вопроса взял на себя фонд «Карту». Спасибо «Карту» и банкам. Совсем не легко было собрать всех за одним столом и достичь соглашения. Но они в данном случае совершили обычную транзакцию, продали безнадежные займы, а «Карту» совершил акт социальной ответственности», — подчеркнул министр финансов.

Позитивно оценивают решение правительства представители правящей «Грузинской мечты», которые называют его беспрецедентным актом и акцентируют внимание на благотворительности фонда «Карту».

Напомним, что 19 ноября премьер-министр Грузии сообщил о принятом правительством решении списания банковских долгов для тех более 600 000 граждан, которые внесены в так называемые черные списки. При этом долг каждого «ярого неплательщика» по каждому кредиту не должен превышать 2000 лари.

На основании проводимой с банками и другими финансовыми организациями работы будут составлены списки таких безнадежных должников, и с 15 декабря начнется, а 31 декабря завершится процесс обнуления их долгов. Общая сумма, которую правительство обещает списать своим гражданам, достигает 1,5 млрд лари (около $613 000).