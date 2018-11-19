Члены парламента Монголии вручили спикеру письмо об отставке правительства

Улан-Батор, , 15:36 — REGNUM Члены парламента Монголии в понедельник, 19 ноября, вручили спикеру парламента письмо об отставке правительства. Его подписали 27 членов Великого государственного хурала (парламента Монголии), передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед вручением письма депутат Дамдины Нямаа обратился к журналистам с заявлением и назвал шесть причин для отставки премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.

«Я прощу прощения у монгольского народа. Прощу прощения за то, что мы сейчас вынуждены говорить об отставке правительства, которое возглавляет председатель правящей Монгольской народной партии. Но сегодня, когда есть серьезная угроза национальной безопасности Монголии, у нас нет права думать об интересах партии. Есть серьезные причины для требования отставки премьер-министра. Мы неоднократно требовали, чтобы премьер принял меры и наказал тех членов правительства, которые получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Кроме того, он нарушил Конституцию Монголии. Премьер пытался посеять раздор в обществе путем организации разных демонстрации. Мы, как и вся общественность страны, неоднократно требовали наказать министров, которые получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Но, к сожалению, до сих пор не принята ни одна мера», — отметил в своем заявлении депутат.

Также он напомнил о случае убийства государственного служащего на рабочем месте, его не смогли защитить. Поэтому депутат считает, что и защищенность всего народа оказалась под вопросом. В качестве примера он напомнил о том, как на территории независимой Монголии иностранные спецслужбы пытались выкрасть человека (в июле 2018 года в столице Монголии директор монголо-турецкой школы был похищен турецкими спецслужбами, в последствии выяснилось, что директор остался в Монголии, а сама операция проходила с ведома правительства Монголии — ИА REGNUM ). Правительство Монголии до сих пор не дало разъяснений по этому факту, заявил депутат.

Спикер парламента Монголии Миеэгомбын Энхболд получил письмо об отставке правительства. В соответствии с законом о Великом государственном хурале письмо должно быть подвергнуто обсуждению на заседании парламента в течение семи дней.

Если парламент Монголии добьется отставки правительства, то это будет второй отставкой правительства после выборов 2016 года. 7 сентября 2017 года правительство Монголии, сформированное в результате парламентских выборов, где большинство мандатов получила Монгольская народная партия, было отправлено в отставку. Тогда инициаторами отставки правительства стали 30 членов парламента.