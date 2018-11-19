Канцелярия Грибаускайте оправдывается из-за срыва её визита в Латвию

Вильнюс, , 15:31 — REGNUM

Канцелярия президента Литвы Дали Грибаускайте оправдывается из-за сорванного её визита в Латвию на празднование 100-летия с момента обретения государственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 ноября.

В канцелярии поясняют, что узнали о поломке транспортного самолёта ВВС Литвы, на котором в Ригу должна была лететь Грибаускайте, только в аэропорту. Спустя два часа ожиданий, когда окончательно выяснилось, что поломка не может быть оперативно исправлена, было решено в Ригу не ехать, а записать видеообращение для жителей Латвии.

Из-за ожидания в аэропорту, поясняют в канцелярии, кортеж Грибаускайте доехал бы до Риги слишком поздно, а президент Литвы попала бы только на праздничный концерт. Ранее Грибаускайте точно также не посетила праздничные мероприятия в Эстонии, сославшись на плохую и нелётную погоду в момент юбилейных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте отменила свой визит в Латвию 18 ноября на празднование 100-летия первого образования государственности. В Литве посчитали, что поломка самолёта не могла быть причиной отмены такого визита, а настоящая причина кроется в чём-то другом. С предположениями можно ознакомится в комментарии обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова, в статье — «Грибаускайте публично плюнула на Латвию».

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