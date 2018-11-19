Экс-глава Рязани уходит из гордумы

Рязань, , 15:32 — REGNUM Бывший глава города Рязани и экс-председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов намерен сложить полномочия депутата. Об этом 19 ноября сообщило издание «МедиаРязань» со ссылкой на повестку заседания профильного комитета думы.

По данным местных СМИ, Владислав Фролов может перейти на работу в правительство региона.

ИА REGNUM напоминает, что Владислав Фролов представляет в гордуме партию «Единая Россия». С 2016 по 2018 год он занимал пост главы города. После выборов в сентябре 2018 года депутаты назначили на эту должность члена «Единой России» Юлию Рокотянскую.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские депутаты выбрали главу города