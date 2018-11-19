В Переславле Ярославской области пытаются вернуть прямые выборы мэра

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:29 — REGNUM Депутаты городской думы Переславля-Залесского от фракций «Справедливая Россия» и КПРФ внесли поправки в устав городского округа с предложением провести прямые выборы мэра в Переславле. Об сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы от Переславля Сергей Хабибулин.

Прямые выборы мэра в Переславле отменили несколько лет назад, и сейчас руководителя города выбирают депутаты.

9 ноября администрация города объявила конкурс на должность главы Переславля, главу города выберут 6 декабря. Но оппозиция приняла решение вернуть в город прямые выборы мэра.

Сегодня мы подписали документы и сдали их в избирательную комиссию. У нас 28 ноября ожидаются публичные слушания по уставу, и мы внесли на них поправки. Если на публичных слушаниях люди придут и поддержат поправки депутатов, то они будут внесены на рассмотрения городской думы, и она уже будет принимать изменения в устав», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Хабибулин.

Но даже, если поправки о прямых выборах мэра будут одобрены на публичных слушаниях, то шансов быть принятыми депутатами их мало. «Справедливая Россия» и КПРФ имеют совместно 9 мандатов, а «Единая Россия «— 11. Чтобы принять поправки, нужно две трети голосов.

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