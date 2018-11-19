В Кремле болеют за российского кандидата на пост главы Интерпола — Песков

Москва, , 15:28 — REGNUM В Кремле болеют за кандидатуру генерал-майора полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что на пост главы Интерпола претендует вице-президент международной организации Александр Прокопчук, а его конкурентом является и.о. президента Интерпола Ким Чен Янг.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что полиция Франции прекратила расследование по делу об «исчезновении» бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя.

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