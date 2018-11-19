Украине советуют готовиться к запуску «Северного потока — 2»

Киев, , 15:21 — REGNUM США и Украина уже не остановят строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом 19 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

«Я не думаю, что тут будут какие-то реальные действия, потому что все понимают, что вводить санкции против ведущих стран Европы, а в проекте принимают участие не менее 100 разных подрядчиков из более чем 10 европейских стран, нет никакого смысла», — считает Рябцев.

Он напомнил, что санкции США не смогли остановить строительство и запуск газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

«Когда вводились санкции против Советского Союза, против компаний, которые строили газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» и дальше на западную Европу, тогда правительства, в том числе и Германии поддерживали свои компании, против которых были введены американские санкции», — рассказал Рябцев.

В свою очередь доктор политических наук Анна Малкина призвала правительство Украины развивать другие отрасли экономики, чтобы компенсировать потерю прибыли от транзита российского газа после запуска «Северного потока-2».

«Газопровод будет построен… Этот проект действительно экономически выгодный и привлекательный для Германии… Как можно «укусить», если этот проект, который реализуется не один год, не тормозится введенными санкциями? По состоянию на сейчас Украина должна думать о развитии перспективных отраслей экономики», — считает Малкина.

Ранее, 17 ноября, госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что США начнут совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, проект СП-2 подорвет экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также поставит под вопрос суверенитет европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр энергетики США Рик Перри провел встречи с главой МИД Украины Климкиным и президентом Петром Порошенко. По итогам встречи двух министров, пресс-служба украинского МИДа опубликовала заявление, в котором отмечается, что строительство газопровода «Северный поток-2» подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Кроме того, пресс-служба президента Украины сообщила о необходимости противодействия проекту «Северный поток-2», а также заинтересованности Киева в покупке американского сланцевого газа. «Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток-2», а также диверсификации источников энергоносителей — в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — информирует пресс-служба.

Напомним, в июне 2018 года президент Украины Порошенко заявил, что как только будет достроен «Северный поток-2», у России исчезнет сдерживающий фактор, и вероятность нападения РФ на Украину возрастет.